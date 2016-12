Juventus, Conte ha bloccato Quagliarella

- Tante chiacchiere e poco più. Questo è il risultato dell'ultima giornata di trattative traper sistemare, Gilardino e. Alla fine dopo ore e ore di colloqui non se n'è fatto nulla. Conte, mai convinto dell'operazione, ha preferito trattenere Quagliarella viste le complicazioni per arrivare a. Marco Borriello invece è stato bloccato dall'alto ingaggio: resta a Roma.

Svanito il polverone dunque le rose sono rimaste invariate. A farne le spese più di altre è stata la Lazio che dopo aver perso Burak Yilmaz, ha provato a inserirsi per Quagliarella. A tagliare corto è stato Antonio Conte che ha tolto dal mercato il giocatore. A bloccare Roma e Genoa sul nascere è stato invece l'alto ingaggio percepito da Borriello.

L'AFFARE LIVE

22:50 GILARDINO-BORRIELLO NON SI FA

22:31 ROMA E GENOA PROVANO LO SCAMBIO SECCO GILA-BORRIELLO

Ultimo tentativo tra Roma e Genoa per lo scambio alla pari dei due attaccanti

21:21 AGENTE QUAGLIARELLA: "ACCORDO COMPLICATO"

Beppe Bozzo ha commentato così: "L'accordo è molto complicato, ci sono troppe teste da mettere d'accordo. Però ci proveremo fino alle 22:30"

21:20 CONTE BLOCCA QUAGLIARELLA: NON PARTE NESSUNO

Nessuno va da nessuna parte. Secondo indiscrezioni Antonio Conte ha bloccato la partenza di Fabio Quagliarella, frenando anche tutte le trattative parallele

20:20 IL GIRO DELLE PUNTE VA DEFINENDOSI, RESTA A SECCO LA LAZIO

Secondo indiscrezioni, il valzer delle punte sarà così composto alla fine: Gilardino alla Juventus, Borriello al Genoa e Quagliarella al WBA. Alla Roma andrebbe Gomis, col Lione che prenderebbe Maxi Lopez. Rimane a secco la Lazio.

20:11 MANCA L'ACCORDO ROMA-QUAGLIARELLA: BORRIELLO BLOCCATO

Non è ancora stato raggiunto l'accordo tra i giallorossi e l'attaccante della Juventus. Quagliarella vorrebbe giocare le coppe (la Lazio le gioca) e sta prendendo tempo. Intanto il passaggio di Borriello al Genoa è in stand-by

19:42 OFFERTA DEL WBA PER QUAGLIARELLA

Tentativo last minute per il West Bromwich Albion che ha offerto alla Juventus 5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Quagliarella.

19:25 LA JUVE HA DETTO SI' A ROMA E LAZIO

La Juventus ha accettato le proposte di Roma e Lazio per Fabio Quagliarella. La palla ora passa al giocatore e all'agente Bozzo, che dovrà scegliere in quale squadra proseguire il campionato

18:42 ALL'INCONTRO ANCHE L'AGENTE DI BORRIELLO

L'agente di Borriello ha raggiunto Marotta e Sabatini. Si definisce la cessione della punta al Genoa

18:30 FINITO L'INCONTRO JUVENTUS-GENOA, ORA I BIANCONERI PARLANO CON LA ROMA

Preziosi e Marotta sono usciti dallo stanzino all'Ata Hotel Executive di Milano. Non c'è ancora l'accordo, anche perché i bianconeri ora incontreranno nuovamente Sabatini per parlare di Quagliarella

18:25 SFUMA YILMAZ PER LA LAZIO CHE TORNA SU QUAGLIARELLA

Fabio Quagliarella ha una pretendente in più. E' la Lazio di Lotito dopo la fumata nera per Burak Yilmaz. I biancocelesti hanno la disponibilità economica per accontentare le richieste della Juventus

17:53 AL TAVOLO SI AGGIUNGE ANCHE FENUCCI, DIRETTORE DELLA ROMA

L'incontro per la triplice trattativa ha visto sedersi al tavolo anche Fenucci per la Roma oltre all'agente di Gilardino e Quagliarella e ai dirigenti della Juventus con Preziosi. L'accordo totale non è ancora stato trovato

17:34 PREZIOSI INCONTRA LA JUVE PER GILARDINO

Il presidente del Genoa sta parlando con la dirigenza della Juventus per definire la cessione di Gilardino alla Juve. Quagliarella attende l'ok per trasferirsi a Roma

17:25 INCONTRO SABATINI-PREZIOSI PER BORRIELLO AL GENOA

Il ds della Roma Walter Sabatini ha incontrato il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Esito positivo, ma i rossoblù non prenderanno Borriello finché non riusciranno a cedere Gilardino alla Juventus.

16:30 LA JUVENTUS SU GILARDINO, CON BORRIELLO AL GENOA E QUAGLIARELLA ALLA ROMA

Giro di attaccanti italiani nell'ultima giornata di calciomercato. La Juventus ha individuato in Alberto Gilardino l'attaccante giusto da regalare ad Antonio Conte. Quagliarella è in partenza destinazione Roma, ma solo se i giallorossi troveranno l'accordo col Genoa per la cessione di Borriello. La trattativa è dunque a tre teste.