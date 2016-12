Lazio: salta Yilmaz, arriva Perea

foto LaPresse 23:29 - Colpo di scena alla Lazio: niente Burak Yilmaz. Al suo posto il club biancoceleste ha infatti tesserato l'attaccante colombiano Brayan Perea: ad annunciarlo il sito della Lega di Serie A. L'arrivo del 20enne del Deportivo Cali alla corte di Petkovic chiude di fatto le porte a quello del bomber turco del Galatasaray e della nazionale. La Lazio disponeva infatti di un solo posto da extracomunitario: posto occupato quindi dal giovane sudamericano. - Colpo di scena alla Lazio: niente. Al suo posto il club biancoceleste ha infatti tesserato l'attaccante colombiano: ad annunciarlo il sito della Lega di Serie A. L'arrivo del 20enne del Deportivo Cali alla corte di Petkovic chiude di fatto le porte a quello del bomber turco del Galatasaray e della nazionale. La Lazio disponeva infatti di un solo posto da extracomunitario: posto occupato quindi dal giovane sudamericano.

La telenovela Yilmaz ha avuto dunque un clamoroso epilogo. Era circolata l'indiscrezione di un'intesa raggiunta tra la Lazio e il Galatasaray per il nazionale turco, classe 1985, sulla base di 15 milioni più bonus legati alla Champions League. Per mettere la parola fine alla complicata operazione sembrava mancasse soltanto l'intesa con l'agente del giocatore per le commissioni della trattativa. E invece ecco il colpo di scena Perea.. La Lazio ha già tesserato il portiere albanese Etrit Berisha, proveniente dagli svedesi del Kalmar FF.