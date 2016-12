Milan, per la difesa spunta l'ipotesi Paolo Cannavaro

foto LaPresse 17:25 - A poche ore dalla fine del mercato, il Milan continua a insistere col Napoli per avere Paolo Cannavaro. I partenopei negli ultimi giorni hanno rifiutato prima lo scambio con Traorè e, poi, quello con Zaccardo. L'ultimo tentativo dei rossoneri riguarda il cartellino di Nocerino, destinato ad avere poco spazio con Allegri, ma resta da capire se il club di De Laurentiis sia disposto a privarsi del proprio capitano l'ultimo giorno di mercato. - A poche ore dalla fine del mercato, ilcontinua a insistere col Napoli per avere. I partenopei negli ultimi giorni hanno rifiutato prima lo scambio con Traorè e, poi, quello con. L'ultimo tentativo dei rossoneri riguarda il cartellino di Nocerino, destinato ad avere poco spazio con Allegri, ma resta da capire se il club di De Laurentiis sia disposto a privarsi del proprio capitano l'ultimo giorno di mercato.

L'idea Cannavaro, in casa Milan, è diventata più concreta negli ultimi tre giorni. Il difensore, chiuso al Napoli da Albiol e Britos, sarebbe disposto a cambiare aria soprattutto di fronte alla chiamata di un club di prima fascia come il Milan.



I tentativi riguardanti lo scambio con Traorè o Zaccardo hanno però trovato le resistenze degli azzurri, che non sembrano disposti a lasciare partire il difensore. Da qui nascono i malumori dell'entourage del giocatore, che vorrebbe maggior rispetto da un club a cui appartiene dal 2006 e di cui è capitano. Inoltre, Cannavaro è ancora in attesa del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2015.



A metà agosto era stata l'Inter, per prima, a farsi sotto con il difensore proponendo uno scambio con Andreolli. Ipotesi declinata dal Napoli, che adesso rifiuta anche lo scambio con Traorè e Zaccardo. Ora l'affare potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di Nocerino, ma resta pochissimo tempo.