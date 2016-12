Arsenal: preso Ozil dal Real Madrid

- Ultimo giorno di mercato caldo in casa. Ildopo l'arrivo die l'addio di, cedeall'Arsenal in cambio di circa 50 milioni di euro. Il tedesco, per il quale si era parlato anche di un possibile scambio con El Shaarawy del Milan oltre che dell'ipotesidopo qualche esitazione ha accettato la corte dei Gunners e di. Vicino

A casa Arsenal c'è un posto anche perche arriva in prestito dal Palermo. Il portiere però non è l'unico italiano a trasferirsi in Premier League, lo fa ancheche passa al Sunderland di Di Canio in compagnia di Fabio Borini, ufficializzato dopo le visite mediche.

Il Manchester United ha chiuso per il centrocampista belga dell'Everton, Marouane Fellaini. Il giocatore non è partito per il ritiro del Belgio in attesa di capire se l'affare si potesse concludere, lasciando il campo d'allenamento dell'Everton dopo un colloquio col manager dei Toffees. Saltata invece la pista Ander Herrera per problemi burocratici. All'ultimo secondo i Gunners hanno dovuto rinunciare anche al prestito di Fabio Coentrao. Burocrazia, anche in questo caso. Arsenal e Real Madrid avrebbero agito fuori tempo massimo.

In Spagna invece colpo last minute per l'Atletico Madrid che ha ufficializzato l'acquisto di Alderweireld, giovane difensore dell'Ajax.