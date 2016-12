Juve, assalto a Nainggolan: trattativa a oltranza avviata col Cagliari 

- Lavuole vivere da protagonista questo ultimo giorno di mercato. I bianconeri sono pronti a piazzare gli ulitmi colpi. Il sogno è. La trattativa, che andrà acanti a oltranza, per strappare in extremis il centrocampista al Cagliari è partita nella notte all'Ata-Hotel Executive di Milano. Marotta lavora anche alla cessione di Quagliarella (Roma o Premier League) per arrivare a Gilardino. In alternativa

Arrivare al centrocampista indonesiano naturalizzato belga è difficile, ma non impossibile. Ora il Cagliari è disposto a trattare la cessione del suo talento. I bianconeri vorrebbero usare la formula del prestito con diritto di riscatto, ma i rossoblù puntano a una cessione definitiva. L'accordo potrebbe essere trovato a metà con la comproprietà del cartellino del giocatore. I bianconeri sono disposti a offrire soldi e il giovane Stefano Beltrame. Nella notte il primo contatto, da adesso in poi ogni momento è buono per chiudere.

I bianconeri lavorano su più fronti e devono sistemare le cose in attacco. Quagliarella vuole andare via ma la Juve ha messo i paletti: in Italia si cede solo a titolo definitivo, mentre all'estero può andare bene anche il prestito. Così West Ham e West Brownwich Albion sognano il grande colpo. La Roma si è vista respingere la richiesta di prestito e ora sta cercando di cedere Borriello al Genoa per presentarsi da Marotta con almeno 7 milioni di euro. La stessa cifra che ha messo sul piatto anche la Lazio (soldi derivati dalla cessione di Kozak all'Aston Villa), ma i biancocelesti non hanno soddisfatto il giocatore offrendo un milione e mezzo a stagione per cinque anni.

Intanto la dirigenza juventina sta incontrando il Genoa per Gilardino che è rappresentato dall'agente Bozzo. I tasselli del domino potrebbero andare così a posto con Borriello, Quaglia e Gila con tre maglie diverse.

Le alternative a Marotta non mancano di certo: Biabiany, Ibarbo e Marquinho. Non è da escludere anche un ultimo e disperato tentativo per Zuniga, vicino al rinnovo con il Napoli. La Juve vuole chiudere il mercato come lo aveva iniziato: da protagonista.