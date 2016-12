La giornata del ritorno di Kakà al Milan in tempo reale 

foto LaPresse Correlati Foto

23:36 - La seconda avventura di Kakà al Milan è ufficialmente iniziata alle 12:39 quando l'aereo proveniente da Madrid, con a bordo anche Galliani, è atterrato a Linate. Il brasiliano sorridente ha dichiarato: "Sono felice di essere qui. Quindici giorni fa ho deciso di tornare al Milan. Mi riprendo la 22, voglio vincere con Balotelli. Sogno il mio coro a San Siro, come una volta". Visite mediche ok e presentazione giovedì alle 12.

22:18 GALLIANI: "TRATTATIVA DIFFICILISSIMA" "Ho sensazione piacevoli per un giocatore che torna finalmente a casa. E' stato difficile? Moltissimissimo, c'è stato uno sforzo da parte di tutti, ne parleremo nei prossimi giorni. Mercato chiuso? Chiusissimo''.

21:22 LA PRESENTAZIONE GIOVEDI' ALLE 12 Il Milan ha ufficializzato l'acquisto dal Real Madrid di Kakà, che molto probabilmente sarà presentato alla stampa giovedì alle 12, in un luogo ancora da definire. ''A.C. Milan - si legge sul sito - comunica di aver acquisito a titolo definito dal Real Madrid CF le prestazioni sportive di Kakà''.

21:05 "QUESTO MILAN FARA' GRANDI COSE" Kakà, in arrivo da Giannino, ristorante che suggella tutte le trattative di mercato del Milan, ha lanciato messaggi d'amore ai tifosi: "Emozionante tornare qui e abbiamo tanta voglia di vincere. Faremo grandi cose".

19:22 KAKA', UN SALUTO AI TIFOSI Maglia e sciarpa del Milan per Ricardo Kakà che si è affacciato dal balcone di via Turati per salutare i tanti tifosi arrivati a salutarlo. Cori e applausi per il brasiliano.

19:10 KAKA' NELLA SALA COPPE Kakà è ora in sala Coppe

18:40 CHIUSA VIA TURATI Gli agenti della polizia locale attorno alle 18.40 hanno chiuso al traffico il tratto di via Turati di fronte alla sede del Milan dove oltre 200 tifosi attendono l'arrivo di Ricardo Kakà per firmare il contratto con club rossonero.

17:45 KAKA' STASERA TORNA A MADRID Kakà ha terminato le visite mediche e ora sta cambiandosi in albergo prima di recarsi in sede. In serata confermata la sua presenza da "Giannino". Poi il brasiliano tornerà a Madrid per tornare finalemnte a Milano per la presentazione ufficiale.

16:40 ATTESA IN VIA TURATI, CENA DA GIANNINO Kakà sta per terminare le visite mediche. E' vicino il suo passaggio dalla sede del Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. In via Turati cresce l'attesa, aumenta il numero di tifosi pronti all'ennesimo abbraccio di oggi. In serata Kakà cenerà da "Giannino", tradizionale ritrovo per giocatori e dirigenti rossoneri.

14:40 IN CORSO LE VISITE MEDICHE Sono in corso le visite mediche di Kakà alla clinica privata La Madonnina di via Quadronno nel pieno centro di Milano.

13:16 KAKA' VERSO LA MADONNINA PER LE VISITE Kakà si sta dirigendo verso la clinica privata Madonnina di Milano per le visite mediche di rito. Poi passerà in sede per la firma sul contratto che verrà depositato entro le 23. Entro un paio di giorni è prevista la conferenza stampa di presentazione, mentre il primo allenamento sarà giovedì dopo tre giorni di riposo.

13:00 ENTUSIASMO DEI TIFOSI Circa 300 tifosi rossoneri in festa per Kakà fuori dallo scalo Ata di Linate. I supporter hanno accerchiato cantando la macchina che trasportava il brasiliano. I messaggi: "Sei tornato a casa, questa è casa tua".

12.56 INTANTO A MADRID SE LA RIDONO Kakà è sbarcato a Milano e a Madrid se la ridono. L'inviato di Sportmediaset Nando Sanvito al Bernabeu per la presentazione di Bale ha notato qualche sorrisino beffardo tra gli spagnoli riguardo all'acquisto del Milan.

12:50 KAKA': "15 GIORNI FA HO DECISO DI VENIRE AL MILAN" Ecco anche le parole di Kakà a Milan Channel: "Sono passati 4 anni e adesso ritorno. E' da 15 giorni che penso al Milan. Ho parlato molto con Ancelotti e ho visto che era difficile rimanere al Real: l'ideale era tornare in rossonero. Sognavo di sentire il mio coro a San Siro ancora una volta: non vedo l'ora. Balotelli? E' un grande giocatore. Spero di vivere tante gioie con Mario come ho fatto con Pippo Inzaghi. Sono ancora Kakà e voglio dimostrarlo in un anno molto importante per me. E' una doppia gioia tornare qui". Infine un ricordo allo scomparso giornalista Claudio Lippi.

12:47 GALLIANI: "MISSIONE COMPIUTA" Galliani ai microfoni di Milan Channel: "Missione compiuta. Abbiamo chiuso alle 02:30. Spero che gli orfani di Kakà torneranno a San Siro".

12:45 KAKA' E' SCESO DALL'AEREO Kakà si è presentato in maglietta bianca ed è sceso dall'aereo alle 12:45 e si è subito prestato per le foto con alcuni tifoso con il volto sorridente.

12:41 C'E' LA MAGLIA PER KAKA' Giuseppe Sapienza, responsabile della comunicazione del Milan, ha portato una maglia del Milan per Kakà.

12:39 E' ATTERRATO KAKA' E' atterrato Kakà! Alle 12:39 l'aereo con a bordo il brasiliano e Galliani ha toccato suolo.

12:32 KAKA' STA PER ATTERRARE L'aereo privato con a bordo Kakà e Galliani sta per atterrare a Milano all'Ata.

11:35 KAKA': "IERI HO VISTO IL MIO MILAN" Altre parole di Kakà al momento della partenza a Madrid: "Sono contento del gol di Robinho. Ieri ho visto il mio Milan. Sono emozionato, torno a casa. Spero di vivere altre gioie".

11:33 MILAN CHANNEL INIZIA LA DIRETTA E' iniziato il countdown per l'arrivo di Kakà e Galliani. Milan Channel si è collegato in diretta per accogliere il brasiliano. D'obbligo la colonna sonora: Amici mai di Antonello Venditti.

11:21 INIZIANO AD ARRIVARE I TIFOSI A LINATE Iniziano ad arrivare i primi tifosi allo scalo privato Ata di Linate. L'inviato di Sportmediaset Carlo Pellegatti riferisce che ci sono già più di una ventina di supporter con bandiere rossonere e brasiliane. Presenti anche una decina di televisioni.

10:31 MILAN CHANNEL TITOLA: "CERTI AMORI NON FINISCONO..." "Certi amori non finiscono...", così Milan Channel celebra il ritorno di Kakà. Il canale tematico rossonero si ispira alla canzone di Venditti come fatto l'anno scorso da Galliani.

10:09 E' ARRIVATO GALLIANI Con un pizzico di ritardo è arrivato anche Adriano Galliani all'aeroporto di Madrid, come ci riferisce l'inviato di Sportmediaset Nando Sanvito. E' tutto pronto, l'aereo può decollare.

10:03 ANCHE CRISTIANO RONALDO IN AEROPORTO Scenetta curiosa come ci riferisce l'inviato di Sportmediase.it. Anche Cristiano Ronaldo in aeroporto, ma lui non prenderà il volo per Milano con Kakà. CR7 non assisterà così al faraonica presentazione del suo nuovo compagno Bale.

09:59 GALLIANI NON E' ANCORA ARRIVATO IN AEROPORTO Piccolo giallo a Madrid. L'aereo privato che sta per riportare al Milan Kakà sta per decollare, ma Galliani non è ancora arrivato allo scalo di Madrid. Per ora si è vista solo la moglie Malika El Hazzazi dell'ad rossonero.

09:55 KAKA': "E' STATA DURA, MA SONO FELICE" Arrivano anche le prime parole di Kakà, intercettato dal nostro inviato Nando Sanvito prima di imbarcarsi con Galliani per Milano: "E' stata dura, sono felice!". Poi il brasiliano ha voluto ringraziare il popolo rossonero: "Grazie a tutti per i messaggi d'affetto. Non vedo l'ora di tornare a San Siro. Indosserò la maglia numero 22".