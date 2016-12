Real Madrid: Gareth Bale è ufficiale

foto LaPresse Correlati Real, 3-1 nel segno di Isco

20:56

- La telenovela dell'estate è finita:è ufficialmente un giocatore del. Per il 24enne gallese i Merengues hanno dovuto sborsare al Tottenham la bellezza di circa 99 milioni di euro. L'annuncio è arrivato con una nota ufficiale apparsa sul sito del Real Madrid. Per Ancelotti è l'ennesimo acquisto galactico con Bale, che nella scorsa stagione ha segnato 26 gol in 44 gare, che diventa il giocatore più pagato della storia.