Juventus, chiesto Alberto Gilardino al Genoa

Giornata intensa sull'asse Torino-Genova per Gilardino. La Juventus ha trattato con il Genoa per regalare a Conte l'attaccante ed Enrico Preziosi sembra vicino a cedere al pressing. All'approdo in bianconero di Gilardino è strettamente legato il futuro di Quagliarella, reclamato dalla Lazio, ma il cui destino sembra orientato verso l'Inghilterra: West Ham (destinazione preferita dal giocatore) e West Brownwich Albion se lo contendono.

E proprio Quagliarella ha tutta l'aria di poter movimentare le ultime ore del mercato. La Lazio, come detto, aveva in mano i soldi per la Juve, ma non ha trovato l'accordo con il giocatore cui avrebbe chiesto di spalmare in cinque anni l'ingaggio che gli spetterebbe per i tre anni di contratto.