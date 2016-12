foto LaPresse 15:47 - Ancora un altro no per Lotito: il Galatasaray non abbassa infatti le sue pretese e di fronte all'offerta presentata dalla Lazio per Burak Yilmaz ha nuovamente opposto un secco rifiuto. Secondo il portale turco Milliyet, ai 13 milioni di euro più il cartellino di Bruno Pereirinha messi sul tavolo dal club biancoceleste, il Gala non si sarebbe discostato dai 15 cash già richiesti. Non va però escluso un rilancio laziale nelle ultime ore di mercato. - Ancora un altro no per Lotito: ilnon abbassa infatti le sue pretese e di fronte all'offerta presentata dallaperha nuovamente opposto un secco rifiuto. Secondo il portale turco, ai 13 milioni di euro più il cartellino di Bruno Pereirinha messi sul tavolo dal club biancoceleste, il Gala non si sarebbe discostato dai 15 cash già richiesti. Non va però escluso un rilancio laziale nelle ultime ore di mercato.

Ballano dunque tre milioni cash che il presidente biancoceleste potrebbe a questo punto decidere di scucire nelle prossime 24 ore, giusto prima del gong che segnerà la fine della sessione di mercato. Tre milioni per assicurarsi il 28enne turco, attaccante che solo l'anno passato è stato capace di mettere a segno 32 gol in 39 apparizioni, con 8 reti, alcune di queste bellissime, in Champions League. Gol che hanno permesso al Gala di trionfare nella SuperLiga turca e arrivare sino ai quarti di finale in Europa, uscendone solo di fronte al colossale Real Madrid di Mourinho. Da qui la volontà del club di Istanbul di capitalizzare al massimo una cessione che sarebbe tecnicamente molto dolorosa.