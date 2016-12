Milan-Kakà, tutto fatto. Il brasiliano torna in rossonero

. Adriano Galliani ha infatti ammesso di "aver trovato l'accordo con il Real Madrid" per il ritorno del giocatore in rossonero ma, ha spiegato, "dobbiamo ora trattare con il giocatore". Al brasiliano è stato proposto un contratto biennale che prevede ovviamente una forte riduzione dell'attuale ingaggio. La palla è insomma nei piedi di Kakà: se accetta la proposta di Galliani è fatta.

01:00 GALLIANI: "ABBIAMO TEMPO FINO ALLE NOVE..."

Intercettato a Madrid dal nostro Nando Sanvito all'uscita del ristorante Txistu, Adriano Galliani ha fatto il punto sull'affare Kakà: "Abbiamo ricevuto la telefonata che aspettavamo, ma l'accordo non c'è ancora. Per il momento non si è sbloccato. Vediamo. Abbiamo tempo fino alle nove perché l'aereo parte alle dieci. Vediamo se Ricky sale con noi o no".

23:50 GALLIANI: "SE NON FIRMA STANOTTE, NON ARRIVERA'"

L'amministratore delegato del Milan ha parlato da Madrid: "Se non firma entro stanotte non se ne fa niente perché domani dovrebbe fare le visite mediche. Vorremmo che partisse con noi entro domattina".

21:11 TASSOTTI: "L'AMBIENTE DEL MILAN AIUTERA' KAKA'"

Del probabile ritorno di Kakà ha parlato Mauro Tassotti: "Kakà è un giocatore con qualche anno di più, forse ha avuto anche qualche problema fisico, ma io credo che questo ambiente potrebbe aiutarlo, sicuramente".

21:10 INCONTRO TRA GALLIANI E L'AGENTE DI KAKA'

Adriano Galliani ha raggiunto da qualche minuto gli uffici dell'agente di Kakà con cui, dopo averlo già incontrato nel pomeriggio, cercherà di limare le ultime distanze per chiudere definitivamente l'affare. Kakà deve accettare la riduzione dell'ingaggio.

20:50 GALLIANI FRENA: "MA L'ACCORDO CON RICKY"

Adriano Galliani ha ammesso di "aver trovato l'accordo con il Real Madrid" per il ritorno del giocatore in rossonero ma, ha spiegato, "dobbiamo ora trattare con il giocatore".

20:30 KAKA'-MILAN: CI SIAMO

Ricardo Kakà è un giocatore del Milan. Il brasiliano ha accettato la proposta del club rossonero e ha firmato un contratto biennale. L'accordo con il Real Madrid era già stato trovato nel vertice tra Adriano Galliani e Florentino Perez. Il giocatore arriva a costo zero dopo quattro stagione deludenti con i merengues. Nelle prossime ore approderà a Milano e si aggregherà alla squadra mettendosi a disposizione di Allegri.

20:18 MILAN-REAL: C'E' L'ACCORDO. MANCA IL SI' DI KAKA'

Manca solamente la disponibilità di Kakà di abbassarsi sensibilmente l'ingaggio per la conclusione positiva dell'affare tra Milan e Real Madrid. I due club hanno infatti raggiunto l'accordo

19:35 RUMOR: EL SHAARAWY E SOLDI PER KAKA' E OZIL?

Circola un'ipotesi clamorosa. Nell'incontro tra le due società si starebbe parlando anche dell'inserimento di Ozil nella trattativa. Per il doppio colpo, il Milan metterebbe sul piatto El Shaarawy (che partirà dalla panchina col Cagliari) e soldi. Per il momento l'indiscrezione non trova conferme.

19:15 IL VERTICE TRA MILAN E REAL E' COMINCIATO

Con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia, è cominciato l'incontro tra Galliani e Florentino Perez nella sede del Real al Santiago Bernabeu. Sono ore decisive per la definizione o meno del passaggio di Kakà in rossonero.

18:55 GALLIANI ARRIVA AL SANTIAGO BERNABEU

Comincia alle 19 il vertice decisivo per il passaggio di kakà al Milan. Qualche minuto prima dell'ora fissata per l'appuntamento, l'amministratore delegato rossonero è giunto alla sede del club dove incontrerà Florentino Perez.

17:40 VERTICE GALLIANI-PEREZ IN SERATA

E' stato rinviato a questa sera il vertice decisivo tra Adriano Galliani e Florentino Perez, che si vedranno a cena. Se dall'entourage del giocatore trapela ottimismo, l'ad rossonero ha ribadito che sarà durissimo riportare Kakà al Milan. In ogni caso l'affare si concluderà eventualmente domani perché deve prima essere ratificato dal Cda del Real che si riunisce ogni lunedì.

17:36 KAKA' CONVOCATO AL BERNABEU

Dalle informazioni raccolte dal nostro Carlo Landoni, Ricardo Kakà sarebbe stato convocato dal club al Bernabeu. La conclusione dell'affare potrebbe quindi essere alla svolta decisiva e vicino

15:24 GALLIANI: "SONO QUI A MADRID, E' DIFFICILISSIMO"

"Sono qui a Madrid per Kakà. E' difficilissimo". E' stato lo stesso ad del Milan Adriano Galliani a confermare, ai microfoni di Milan Channel, la sua presenza nella capitale spagnola per cercare di riportare in rossonero Kakà. "Vediamo...", ha aggiunto.