Kakà, il Milan prepara l'assalto

Mica facile, e d'altronde Galliani lo aveva anticipato. Il ritorno di Kakà al Milan ha tutta l'aria di essere decisamente complicato. Non c'è solamente l'ingaggio del giocatore a rendere difficile l'affare ma, stando almeno a quanto sostengono in Spagna, anche le richieste del Real Madrid. Nelle scorse ore - e tanto risulta anche a noi - si era parlato di una cessione a costo zero. Marca invece parla di 15 milioni per il cartellino di Ricky.

Una sparata comprensibile - Florentino Perez ha bisogno di ammortizzare la perdita -, ma anche un dettaglio che, se confermato, chiuderebbe per l'ennesima volta la trattativa con una fumata nera. Il punto, banalissimo, è questo: a costo zero, e sempre che Kakà venga incontro al Milan, i rossoneri sono pronti a riprendere il brasiliano per garantire ad Allegri il trequartista di cui ha bisogno. A costo zero, però, perché anche gli otto milioni di offerta di cui parlano in Spagna appare alquanto inverosimile. Può davvero il Milan offrire una cifra di quel genere per un giocatore che costa moltissimo a livello di ingaggio e, in più, potrebbe ripartire a gennaio destinazione Galaxy? Difficile crederlo.



Fatto sta che le prossime 48 ore chiariranno i contorni di una trattativa che ha in qualche modo la stessa possibilità, oggi, di andare a buon fine o naufragare nuovamente. Galliani ha mosso le sue pedine e parlato con chi di dovere, da Florentino Perez a Bosco Leite, padre di Ricky. Ora il pallone è nei piedi del proprietario dei merengues e di Kakà. Tocca a loro decidere se accettare le condizioni dei rossoneri o rimandare l'affare alla prossima volta. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicino al giocatore, il brasiliano punterebbe a restare in rossonero non soltanto tre mesi ma un anno (o anche due) per giocarsi poi il Mondiale in patria. Soltanto successivamente si trasferirebbe ai Galaxy.



A spingere Kakà verso il Milan ci pensa anche Carlo Ancelotti: "Kakà è stato chiaro - ha detto - su quelle che sono le sue volontà. Faremo il possibile per agevolarlo. I prossimi giorni saranno decisivi e il club, con Kakà, cercheranno una soluzione positiva per entrambi".