foto LaPresse

12:18

- Accordo fatto, Bale è un giocatore del Real Madrid. Dopo un'ultima lunghissima giornata di trattative i legali dei merengues e quelli del Tottenham hanno limato gli ultimi dettagli: il gallese, che si prepara a firmare un contratto per i prossimi sei anni, lascia Londra per trasferirsi in Spagna per una cifra che, secondo fonti spagnole, si aggira intorno ai 91 milioni di euro. Se così fosse, cinque in meno di quelli sborsati per Cristiano Ronaldo.