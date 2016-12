Dodici milioni per De Rossi. Il Manchester tenta la Roma

foto LaPresse 15:35 - Non è un'indiscrezione di mercato, si tratta invece di un'offerta concreta, allettante per la società, stimolante per il giocatore: il Manchester United ha deciso di uscire allo scoperto offrendo alla Roma 12 milioni di euro per il cartellino di Daniele De Rossi. Cifra considerata però non sufficiente dal club giallorosso. Ma l'ostacolo più grosso per gli inglesi è il no per ora convinto opposto dal centrocampista convinto dal progetto Garcia. - Non è un'indiscrezione di mercato, si tratta invece di un'offerta concreta, allettante per la società, stimolante per il giocatore: il Manchester United ha deciso di uscire allo scoperto offrendo alla Roma 12 milioni di euro per il cartellino di Daniele De Rossi. Cifra considerata però non sufficiente dal club giallorosso. Ma l'ostacolo più grosso per gli inglesi è il no per ora convinto opposto dal centrocampista convinto dal progetto Garcia.

In Inghilterra ha sempre avuto grandi estimatori, il Chelsea lo ha sempre messo nel mirino, ora però è lo United a fare sul serio. Dopo aver cercato per tutta l'estate di strappare al Barcellona Cesc Fabregas, David Moyes ha così chiesto alla dirigenza dei Red Devils di provare il tutto per tutto per Daniele De Rossi. Sembra addirittura che prima di formulare l'offerta il nuovo tecnico del Manchester abbia chiesto referenze sull'uomo e non tanto sul calciatore a Fabio Capello, ex c.t. dell'Inghilterra e allenatore di Daniele alla Roma. Ricevuto il via libera, gli inglesi si sono mossi. Nelle prossime ore non è da escludere un blitz in Italia per forzare la situazione. Il club giallorosso considera però troppo bassa la cifra proposta ma soprattutto il no opposto da De Rossi è stato convintissimo. L'ennesimo della sua carriera da innamorato della Roma.