Mercato Milan: il Cska Mosca dice no per Honda

16:26 - Niente da fare. E' infatti negativa la risposta del Cska Mosca all'ultima offerta del Milan per Honda, che arriverà dunque soltanto a gennaio a costo zero. Subito dopo l'impegno in campionato del Cska, è arrivato il secco "niet" da parte della dirigenza russa ai rossoneri, che ora si butteranno sul piano b, Kakà, con un'ipotesi che prende corpo. Il brasiliano rimarrebbe fino a gennaio per poi trasferirsi ai Los Angeles Galaxy. Ma è durissima.

Honda era in testa alle preferenze del Milan dopo la partenza di Boateng, destinazione Schalke 04. Ma ora i piani in casa rossonera devono per forza cambiare. Il Cska Mosca non ci sente e lascerà partire il giapponese soltanto a gennaio a scadenza di contratto: respinta al mittente la proposta-ultimatum di tre milioni più bonus. In fondo le stesse dichiarazioni del dg dei russi Babaev, intervistato da 'SovSport', avevano lasciato presagire che l'ultima parola sarebbe stata negativa: "Non è cambiato niente, Honda rimane al Cska". E allora in via Turati proveranno a percorrere la strada alternativa, che porta il nome del figliol prodigo. Anche se lo stesso Adriano Galliani ha ammesso che l'operazione per il brasiliano è complicatissima: "Honda e Kakà, l'uno esclude l'altro. Andiamo su una mezza punta, solo una. Quella che riguarda il brasiliano è un'operazione difficilissima". Il problema resta quello di un ingaggio faraonico, che Kakà dovrebbe decurtarsi.