Juve, Quagliarella verso il West Ham e Marotta ci prova per Ibarbo 

foto LaPresse 11:56 - Dopo Alessandro Matri anche Fabio Quagliarella si prepara a lasciare la Juventus. Dopo aver rifiutato nei giorni scorsi l'assalto del West Bromwich, l'attaccante bianconero avrebbe infatti accettato la proposta arrivata dal West Ham, destinazione gradita dall'ex punta napoletana convinto anche dalla possibilità di trasferirsi a Londra. Un'uscita che a questo punto riapre la pista per il cagliaritano Ibarbo: per Marotta c'è ora da convincere Cellino. - Dopoanchesi prepara a lasciare la. Dopo aver rifiutato nei giorni scorsi l'assalto del West Bromwich, l'attaccante bianconero avrebbe infatti accettato la proposta arrivata dal, destinazione gradita dall'ex punta napoletana convinto anche dalla possibilità di trasferirsi a Londra. Un'uscita che a questo punto riapre la pista per il cagliaritano: per Marotta c'è ora da convincere Cellino.

Lo scarso feeling con Antonio Conte alla fine è risultato decisivo. Non è bastata infatti la cessione di Matri per convincere Quagliarella ad accettare la possibilità di vivere un'altra annata ai margini del progetto Juve. Chiuso comunque da Tevez, Vucinic e Llorente, l'ex attcaccante del Napoli si sarebbe così convinto a forzare la mano, spingendo la dirigenza bianconera ad accettare la proposta di prestito oneroso arrivata dal West Ham che a questo punto ha superato anche la timida concorrenza arrivata nei giorni scorsi dallo Schalke 04.



Con l'uscita di Quagliarella, Marotta è allora pronto a rituffarsi su Ibarbo: il muro opposto da Cellino, che nei giorni scorsi ha dichiarato che il mercato del Cagliari è chiuso, non spaventa, anche perché il colombiano, che piace tantissimo a Conte, vede nei campioni d'Italia un'opportunità da non perdere.



Per il futuro, come colpo in prospettiva, piace invece il 17enne brasiliano Bruno Gomes, attaccante del Desportivo Brasil. Gomes, considerato uno dei più grandi talenti del calcio brasiliano, è stato oggetto di interesse anche da parte dell'Udinese ed è tuttora nel mirino anche di altri grandissimi club come Manchester Utd, City e Psv. In Brasile c'è però da superare la concorrenza del San Paolo.