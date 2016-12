Juventus, rifiutati 40 milioni dal Real Madrid per Pogba

foto LaPresse Correlati Nani alla Juve: scommesse già pagate 10:21 - Nemmeno una possibile plusvalenza da 40 milioni di euro ha fatto vacillare la fermezza della Juventus: Paul Pogba è incedibile, punto e basta. I bianconeri sono decisi a resistere all'assalto del Real Madrid che, secondo quanto riporta le10sport.com, avrebbe visto rispedirsi al mittente la super offerta. L'approccio milionario, al contrario, ha spinto la dirigenza juventina ad accelerare i tempi per il rinnovo contrattuale del francese. - Nemmeno una possibile plusvalenza daha fatto vacillare la fermezza dellaè incedibile, punto e basta. I bianconeri sono decisi a resistere all'assalto delche, secondo quanto riporta le10sport.com, avrebbe visto rispedirsi al mittente la super offerta. L'approccio milionario, al contrario, ha spinto la dirigenza juventina ad accelerare i tempi per il rinnovo contrattuale del francese.

La crescita esponenziale del giocatore è sotto gli occhi di tutti, fin troppo per pensare di poter evitare gli approcci dei più grandi club europei. A Torino infatti una proposta è arrivata, dicono in Francia, dal Real Madrid, ma non è stata presa minimamente in considerazione. Quaranta i milioni di euro messi sul piatto da Carletto Ancelotti, troppo pochi per la Juventus per un giocatore considerato incedibile a qualunque cifra a prescindere dal Raiola pensiero (vale 200 milioni). Poco importa l'eventuale plusvalenza visto che il giocatore a Torino è arrivato a parametro zero, Pogba è il futuro bianconero e per questo motivo Marotta ha già pronto il rinnovo da offrire con un aumento dell'ingaggio del 60%.