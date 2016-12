Kakà: "Voglio lasciare il Real Madrid". Il Milan si muove

"Mio padre - ha aggiunto ai media spagnoli l'ex rossonero - sta parlando con il club per risolvere questa situazione" - confessa Kakà ai media spagnoli, a nulla dunque sarebbe valso l'approdo sulla panchina del vecchio mentore Ancelotti. Quindi il brasiliano, al termine dell'amichevole contro il La Coruna, ha specificato: "Ho parlato anche con il mister, tutti sanno che io voglio andare via. In questo momento continuo a lavorare come deve fare un professionista, ma la mia volontà è quella di cambiare aria".

Chiaro e diretto Kakà che ha anche espresso il desiderio di continuare a giocare in un club europeo per avere maggiore continuità e anche perché ora il mercato brasiliano è chiuso. Ad alimentare ancora di più le voci di un possibile ritorno al Milan del fuoriclasse del Real Madrid c'è anche l'indiscrezione secondo la quale il suo portavoce sarebbe stato avvistato proprio a Milano oggi.

Infine una curiosità da non sottovalutare, al Milan è ancora libera la maglia numero 22. Sarà solo un caso?