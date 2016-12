Juventus, ora è ufficiale: Matri è del Milan

foto LaPresse Correlati Ma la curva non ci sta: "Matri no grazie" 14:58 - Ora c'è anche l'ufficialità. Alessandro Matri lascia la Juventus e va al Milan. Per l'attaccante le due società hanno raggiunto un accordo sulla base di 12 milioni di euro (10 più 2 di bonus) con pagamento triennale. Per Matri quindi, un contratto fino al 2017 con ingaggio ritoccato da 2,2 milioni a 2,6. Il via libera è arrivato dopo il vertice ad Arcore tra Berlusconi, la figlia Barbara, Galliani e Allegri che ha voluto fortemente il giocatore. - Ora c'è anche l'ufficialità.lascia lae va al. Per l'attaccante le due società hanno raggiunto un accordo sulla base di 12 milioni di euro (10 più 2 di bonus) con pagamento triennale. Per Matri quindi, un contratto fino al 2017 con ingaggio ritoccato da 2,2 milioni a 2,6. Il via libera è arrivato dopo il vertice ad Arcore tra Berlusconi, la figlia Barbara, Galliani e Allegri che ha voluto fortemente il giocatore.

E' dunque Matri il regalo che il Milan si fa per la Champions, nonostante i mugugni dei tifosi, palesemente manifestati in occasione della gara contro il Psv. Mugugni che non sono legati alla persona: la frangia calda del tifo rossonero, come recitava un altro striscione, vuole un centrocampista e un difensore. In attesa di Pazzini, il cui rientro è previsto per ottobre, Allegri aveva però bisogno di un'alternativa a Balotelli con maggior esperienza del giovane Petagna. Con la certezza del passaggio alla fase a gironi, nelle casse rossonere arriveranno 30 milioni. Di questi, dodici sono quelli che la dirigenza aveva deciso di investire per la punta della Juve, alzando di due milioni l'offerta e convincendo così il club campione d'Italia.