Juventus, assalto a Nani: in Inghilterra pagano la scommessa

Quagliarella in Ucraina 10:38 - L'ultimo colpo del mercato della Juventus sarà Nani, ala portoghese del Manchester United. Ne sono sicuri in Inghilterra dove alcuni bookmakers hanno già cominiciato a liquidare le scommesse (early payout) come successe ai suoi tempi per Tevez. La realtà è che i bianconeri ci stanno pensando e si sono informati con l'entourage del giocatore, ma la trattativa non è facile dal punto di vista economico. Da Matri, Marrone e Quagliarella i soldi. - L'ultimo colpo del mercato dellasarà, ala portoghese del. Ne sono sicuri in Inghilterra dove alcuni bookmakers hanno già cominiciato a liquidare le scommesse (early payout) come successe ai suoi tempi per Tevez. La realtà è che i bianconeri ci stanno pensando e si sono informati con l'entourage del giocatore, ma la trattativa non è facile dal punto di vista economico. Da Matri, Marrone e Quagliarella i soldi.

L'attrazione di Conte per le qualità tecniche e tattiche del portoghese è risaputa da tempo. Il nodo resta l'ingaggio preteso dal giocatore che, per il momento, lo blocca a Manchester dove, in teoria, l'avrebbero già scaricato da tempo. Su questo fronte proverà a lavorare Marotta negli ultimi giorni di mercato, ma solo dopo aver definito le cessioni di Matri (verso il Milan), Quagliarella (Londra destinazione West Ham) e Marrone, che piace in Spagna ma potrebbe anche essere ceduto in comproprietà in Italia. Solo così ci sarebbe un piccolo tesoretto da investire nell'affare Nani. E proprio di questo sono sicuri Oltremanica: alla fine sarà Juventus-Nani. Stanno già pagando le scommesse.