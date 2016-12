Milan-Honda, appuntamento a Montecarlo

foto LaPresse 16:10 - Appuntamento Milan-Honda a Montecarlo. Come riferito da Paolo Bargiggia, giovedì, in occasione dei sorteggi di Champions (Psv permettendo) Galliani farà un altro tentativo con il Cska Mosca per convincerlo a lasciar partire il giapponese già in questa sessione di mercato e non a gennaio, quando arriverà sulla base di un accordo di tre anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione. L'ad rossonero parlerà con il presidente del club russo Yevgeni Giner. - Appuntamentoa Montecarlo. Come riferito da Paolo Bargiggia, giovedì, in occasione dei sorteggi di Champions (Psv permettendo)farà un altro tentativo con ilper convincerlo a lasciar partire il giapponese già in questa sessione di mercato e non a gennaio, quando arriverà sulla base di un accordo di tre anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione. L'ad rossonero parlerà con il presidente del club russo

L'ultima volta che ha parlato di Honda, in occasione della gara di andata contro il Psv a Eindhoven, Galliani è stato enigmatico, facendo riferimento a "patti di riservatezza con il Cska", e confermando che i contatti con il club russo non si sono mai interrotti.



Per quanto riguarda Matri, l'offerta è stata di 10 milioni. In caso di passaggio alla fase a gironi di Champions, il Milan potrebbe anche arrivare ad alzarla a 12, chiedendo un pagamento in cinque anni alla Juve. Non arriveranno invece difensori, a meno di un colpo dell'ultimo momento: bloccata però l'uscita di Zaccardo.