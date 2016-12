Zuniga, il Napoli gli propone un mega rinnovo ma la Juve non molla

foto LaPresse Correlati L'angelo di Higuain

13:43 - Il futuro di Zuniga resta un rebus. Il Napoli ha proposto al colombiano, in scadenza di contratto, un rinnovo super: quadriennale a 3,2 milioni netti a stagione per quattro anni. "E' il 40% in più di quanto gli ha offerto la Juve", ha sottolineato De Laurentiis, che ora attende la risposta. I bianconeri non mollano la presa: non è escluso un rilancio dai 2,5 milioni ai 3,5 fino al 2018. C'è anche il Barcellona, che vuole un'opzione per il 2014.

Per Zuniga è una guerra di nervi tra il Napoli e la Juve. Il club azzurro non può permettersi di perdere l'esterno tra un anno a zero: ecco allora la maxi proposta di De Laurentiis, che mira a convincere il giocatore a rinnovare e ad allontanare definitivamente le sirene bianconere. "Dopo i saltelli... se va via tradisce", ha detto il numero uno del Napoli, sottolineando l'avvicinamento al giocatore dopo un inizio estate burrascoso. "Che fai, firmi?", gli hanno chiesto i tifosi che lo hanno intercettato nel centro città. "Vediamo, vediamo", la risposta. Il nodo comunque si scoglierà a breve. In ogni caso la Juve non si arrende e ha fatto capire, attraverso il dg Marotta, che la pista resta calda. Conte, insomma, continua ad aspettarlo. E non è escluso un rilancio dell'offerta per superare quella del Napoli. In questo quadro si aggiunge il Barcellona, che sarebbe arrivato a proporre al giocatore un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione a partire dal 2014.