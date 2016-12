Eto'o-Chelsea, raggiunto l'accordo

foto LaPresse Correlati Moratti-Thohir, patto salva tifosi

10:12 - Ieri a Milano in bici, oggi a Parigi e poi a Londra. Manca solo l'ufficialità, ci sono piccoli dettagli da limare, ma entro giovedì Samuel Eto'o sarà un giocatore del Chelsea. L'agente del camerunese, Claudio Vigorelli, ha trovato l'accordo con i blues e a ore il suo assitito apporrà la firma sul contratto che lo legherà nuovamente a Mourinho. Finiscono i sogni di molti tifosi dell'Inter che spingevano per il ritorno di uno degli eroi del triplete.

Dato lo stallo dell'affare Rooney, lo Special One ha spinto per portare Eto'o in Premier League, forte anche del patto tra il presidente dei blues Abramovich e quello del club russo Kerimov. L'Inter è rimasta alla finestra sperando, in cuor suo, che non si trovasse l'accordo tra le due parti. Speranza vana. Eto'o a Milano ha lasciato la bici. Con l'aereo è volato a Parigi, tappa di avvicinamento a Londra: ormai del Chelsea. Contratto per un anno con opzione di rinnovo e tanti saluti all'Inter.