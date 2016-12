Raiola esalta Pogba: "Vale più di Bale"

Per rendere l'idea della sua qualità, e piazzare virtualmente sulle spalle del francesone un cartellino che ne indichi il prezzo, Mino Raiola, ricorre al confronto con il gallese, la cui valutazione si aggira sui 100 milioni di euro. Prima la comparazione a distanza, poi la metafora. Artistica. Lo definisce un "Salvador Dalì", giusto per scoraggiare, o avvisare, la potenziale clientela. E la Juve gongola, perché ha il quadro in casa e sa di avere un tesoro tra le mani. Un dipinto di valore. Tanta roba.

Raiola esalta Pogba. Fa lo stesso con Balotelli, al quale l'anno scorso ha appiccicato addosso un'altra etichetta pesante. Un altro quadro: "Costa quanto la Gioconda", disse, prima che Mario vestisse Milan. Per la cresta più famosa d'Italia arrivano pure le coccole: "Le critiche a Mario? Siamo solo alla prima giornata. Mi pare sia troppo presto".

Poi raffica di notizie sul mercato. Niang non si muove dal Milan. Aveva un corteggiatore, ma resta dov'è. E Ibra, avvistato lunedì a Milano lungo le vie dello shopping? "Resta a Parigi", anche perché Florentino Perez deve già svenarsi per Bale e potrebbe al massimo virare su Suarez. E su Eto'o dribbling secco dell'agente: "Dove va? Non faccio l'agente di viaggi".

Un'ultima considerazione sul calcio italiano, a meno di una settimana dalla chiusura del mercato. Campionato più ricco o più povero dello scorso anno? "Sicuramente più appetibile - dice Raiola - perché molte squadre sono vicine in termini di valore e c'è maggiore competizione, ma decisamente indebolito. Non noto i cambiamenti auspicati a livello di Federazione, Lega, stadi. Sta diventando difficile portare giocatori in Italia. Il campionato ha perso giocatori come Marquinhos e Cavani". Ma un premio per il mercato pure si deve assegnare e Raiola, dopo aver lodato Pogba, assegna un'altra corona: "Il Napoli ha fatto investimenti rischiosi ma si è mosso bene".