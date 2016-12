Fiorentina, Rebic alle firme

- Nemmeno il tempo di dare ufficialmente l'addio ache lacopre il buco, come praticamente già annunciato nei giorni scorsi da, con. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giocatore è nella sede del club gigliato per firmare un contratto da quattro anni. La Fiorentina pagherà 4,5 milioni per il suo cartellino all'RNK Spalato. La percentuale sulla futura vendita sarà del 10% e non del 20%.

Ecco, dunque, il rinforzo per Montella. Nato a Spalato, Rebic, oggi 20enne, ha esordito nella Serie A croata a 17 anni e si è messo in mostra nell’ultimo campionato segnando 10 reti in 29 gare, dopo le 5 messe a segno nella stagione precedente ad appena 18 anni.

Il giocatore, giudicato molto positivamente dal tecnico viola, ha fatto un'ottima impressione anche negli scorsi Mondiali Under 20 dove ha realizzato il gol decisivo contro l’Uruguay nella gara di esordio e si è ripetuto contro la Nuova Zelanda. In patria Rebic è considerato, per caratteristiche fisiche e tecniche, il nuovo Boksic, un biglietto da visita, questo, davvero niente male. Di sicuro è un giocatore promettente che potrà crescere al fianco di Gomez e Rossi.