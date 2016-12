Milan, emergenza difesa: Astori costa, può arrivare Sakho

L'IDEA SAKHO, AI MARGINI AL PSG

I conti non tornano e i dubbi già aleggiavano prima della partenza. Il bilancio tecnico milanista, tirato a consuntivo dei primi due impegni ufficiali della stagione, presenta un buco preoccupante. E una voce che allarma: la difesa fa acqua. Tre gol al passivo in due partite, arrivati tutti su gioco aereo e con evidenti responsabilità del pacchetto arretrato. Una rondine non fa primavera e un errore non congela ambizioni all'altezza del blasone, ma quando la sequenza delle cantonate comincia ad allungarsi è meglio correre ai ripari.

Puntellare la difesa diventa, allora, esigenza primaria. Allegri preferirebbe affidarsi a un difensore di queste latitudini. Italiano, conoscitore del campionato, pronto per l'uso. Il nome più caldo resta quello di Astori, tenuto domenica in naftalina dal Cagliari per scelta tecnica. Molti sospettano che dietro alla decisione ci siano le avances rossonere; che, però, devono scontrarsi col prezzo del cartellino, circa 14 milioni di euro. E poi c'è una folta concorrenza da battere (Roma, ma anche Napoli).

Astori, ma non solo. Secondo radio-mercato Galliani avrebbe un'alternativa. Straniera, più percorribile, rapida; in una parola: economica. L'ad milanista avrebbe messo gli occhi su Mamadou Sakho, centrale difensivo del Psg, 23 anni. I transalpini potrebbero farlo partire a condizioni vantaggiose per il Milan e per il ragazzo, ma a un patto. Sakho, chiuso a Parigi da Thiago Silva, Marquinhos e Alex, può partire anche in prestito, ma solo se prolunga il suo contratto col Psg (attuale scadenza 2014).



Il rinforzo per la difesa arriverà nelle prossime ore. Per le altre trattative, che dovrebbero assicurare migliorie in avanti e sulla trequarti (Honda in primis), bisognerà aspettare. C'è una data cerchiata col rosso. Un preliminare da vincere. Per andare in Champions. Godersi il blasone della competizione e fare cassa.