Inter, si decide per Eto'o: il Chelsea si distrae con Martinez

- Sarà una settimana decisiva per il ritorno diall'. La società nerazzurra resta ferma sull'offerta iniziale: un contratto di due anni da 4,5 milioni a stagione. Unica concorrente il, che ha rilanciato con una proposta da 5 milioni per un anno, con opzione per il secondo. Nelle ultime ore, però, i Blues hanno fatto un tentativo perdel Porto: segno che il camerunense non è l'unico obiettivo di Abramovich.

L'Inter sa bene di non poter competere a livello economico. Spera piuttosto che Eto'o scelga in base all'appeal dei nerazzurri e dei trascorsi insieme. E ai desideri della famiglia che è rimasta a Milano durante l'avventura russa di Samuel. Non per altro proprio in questa domenica il camerunese è stato avvistato in città.



La società di Corso Vittorio Emanuele lascerebbe al giocatore l'intera gestione dei diritti d'immagine: un altro ottimo motivo per dirsi sì. Unico ostacolo il rapporto di profonda amicizia che lega Kerimov, proprietario dell'Anzhi, ad Abramovich. Se i russi potessero scegliere la destinazione finale di Eto'o, insomma, non avrebbero dubbi. Ma il Chelsea è tentato anche da Jackson Martinez del Porto, investimento più caro ma futuribile.

L'Inter nel frattempo dovrebbe creare spazio salariale grazie a qualche cessione. Il primo della lista è Kuzmanovic, per il quale sono stati chiesti 4,5 milioni al West Ham. Poi c'è Pereira, che però non può essere ceduto a meno di 11 milioni, ossia la cifra investita per prenderlo dal Porto la scorsa estate (il Tottenham è interessato). Infine Obi e Jonathan, da tempo sul taccuino del Parma. Sarà una settimana decisiva anche in questo senso: Eto'o è in cima ai pensieri di Branca e Ausilio, ma non è il solo.