Chelsea-Willian, Tottenham furioso per lo "scippo"

foto LaPresse 15:17 - Lo sgarbo subito dal Chelsea nell'affare Willian avrebbe mandato su tutte le furie il presidente del Tottenham Daniel Levy. I Blues si sono assicurati il trequartista brasiliano con un blitz dell'ultimo minuto, con il giocatore già nella sede degli Spurs per le visite mediche. Un colpo nato sull'asse Abramovich-Kerimov (proprietari di Chelsea e Anzhi). Al patron dei londinesi è bastata una telefonata al suo connazionale per risolvere tutto.

Un blitz in cui il giocatore non avrebbe avuto alcuna voce in capitolo: a orchestrare il "sabotaggio" sarebbero stati infatti i due club in accordo con gli agenti del brasiliano. Gli Spurs ora schiumano rabbia. Anche perché, rivela oggi il Guardian, all'interno del club c'è la ferma convinzione che il Chelsea non volesse veramente Willian, ma che si sia fiondato sul giocatore solo per evitare che il Tottenham si rafforzasse troppo, divenendo una seria rivale per il titolo.

Il Chelsea infatti nello stesso ruolo dispone già di Oscar, Hazard, Schurrle, Mata, De Bruyne e Moses, Willian andrebbe a intasare un reparto già ricchissimo. Mourinho ha fatto poco per nascondere la sua soddisfazione per lo sgarbo all'ex delfino André Villas-Boas, manager del Tottenham con cui i rapporti si sono ormai deteriorati ("Prima delle visite mediche bisogna firmare i contratti", la battuta di Mourinho in conferenza stampa). Levy si è arrabbiato a tal punto per lo "scippo" subito che in un primo momento avrebbe pensato addirittura di far saltare il trasferimento di Gareth Bale al Real Madrid. Ma la trattativa è alle battute finali e niente ormai sembra in grado di far saltare la cessione record alle merengues. Gli Spurs spenderanno una parte dei 100 milioni incassati per prendere Lamela dalla Roma, poi si tufferanno di nuovo sul mercato per trovare un rimpiazzo all'altezza di Willian.