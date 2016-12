Ljajic valuta l'offerta della Roma: alla Fiorentina 12 milioni

foto LaPresse Correlati Fumata nera per il rinnovo 12:15 - Niente accordo tra Adem Ljajic e la Fiorentina sul rinnovo contrattuale e allora via all'assalto per il 21enne serbo. La società viola vorrebbe monetizzare la cessione, ma ha alzato un muro con il Milan, nonostante l'accordo tra club e giocatore. Lui ha rifiutato l'Atletico Madrid, mentre prenderà in considerazione l'ultima offerta, quella della Roma, che ha offerto 12 milioni ai viola. Dopo Lamela però, lunedì si deciderà qualcosa. sul rinnovo contrattuale e allora via all'assalto per il 21enne serbo. La società viola vorrebbe monetizzare la cessione, ma ha alzato un muro con il, nonostante l'accordo tra club e giocatore. Lui ha rifiutato l', mentre prenderà in considerazione l'ultima offerta, quella della, che ha offerto 12 milioni ai viola. Dopo Lamela però, lunedì si deciderà qualcosa.

E' proprio dalla capitale che arrivano le novità più succulente. I giallorossi, impegnati nella dolorosa cessione di Lamela al Tottenham, hanno individuato in Ljajic la pedina ideale per rimpiazzare l'argentino e, vista la disponibilità economica immediata, hanno proposto alla Fiorentina i 12 milioni di euro richiesti da Della Valle, al contrario del Milan. Anche per questo motivo i rossoneri restano alla finestra ma con qualche speranza in meno, forti di un accordo col giocatore ma anche consapevoli del "no" secco della proprietà viola alla trattativa. Toccherà ancora una volta a Ljajic decidere se accettare o meno la proposta della Roma. Lui, così come le società, si sono presi fino a lunedì/martedì per prendere una decisione definitiva.