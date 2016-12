Honda verso il Milan: non convocato dal Cska

foto LaPresse Correlati Allegri: "Balotelli pensi a giocare" 10:50 - Il motore è caldo per l'esordio in campionato, ma ai piani alti di casa Milan si pensa ancora a come puntellare la rosa di Allegri con innesti last second. I nomi sono più che noti e se per Ljajic le speranze sono flebili, per Keisuke Honda traspare più ottimismo. Il giapponese non è stato convocato dal Cska per la trasferta in casa del Tom Tomsk, ufficialmente per infortunio. La verità è che qualcosa si sta muovendo e dopo il Psv si chiuderà. - Il motore è caldo per l'esordio in campionato, ma ai piani alti di casasi pensa ancora a come puntellare la rosa di Allegri con innesti last second. I nomi sono più che noti e se per Ljajic le speranze sono flebili, pertraspare più ottimismo. Il giapponese non è stato convocato dal Cska per la trasferta in casa del, ufficialmente per infortunio. La verità è che qualcosa si sta muovendo e dopo ilsi chiuderà.

Il segnale del resto è chiaro. La mancata presenza di Honda alla prossima partita del Cska potrebbe anche essere un indicazione dei rossoneri per tutelare il giocatore da un eventuale infortunio che precluderebbe la fumata bianca in tempi brevissimi. Tutto ruota intorno al playoff di Champions contro il Psv, solo dopo la partita e in caso di esito positivo, il mercato in entrata avrebbe uno scossone per almeno un paio di elementi, Honda in primis. Più difficile arrivare a Ljajic dopo la chiusura ermetica della Fiorentina, mentre non trovano riscontri le presunte voci su Eriksen in rossonero. Il danese piace, ma al momento è tutt'altro che una priorità.