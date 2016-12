Fiorentina-Ljajic, fumata nera: nessun accordo sul rinnovo 

foto LaPresse 19:26 - Ljajic e la Fiorentina al passo d'addio. Non ha avuto infatti esiti positivi l'incontro del pomeriggio fra il giocatore, il suo procuratore Fali Ramadani e il presidente esecutivo del club, Mario Cognigni. Non è stato trovato alcun accordo sul rinnovo contrattuale del giocatore, legato alla Viola fino all'estate 2014. Adesso si attende la reazione di Andrea Della Valle, che potrebbe cedere subito l'attaccante. Il Milan resta in attesa. e laal passo d'addio. Non ha avuto infatti esiti positivi l'incontro del pomeriggio fra il giocatore, il suo procuratoree il presidente esecutivo del club,. Non è stato trovato alcun accordo sul rinnovo contrattuale del giocatore, legato alla Viola fino all'estate 2014. Adesso si attende la reazione di, che potrebbe cedere subito l'attaccante. Ilresta in attesa.

Le parti, comunque, si sono date tempo fino a lunedì per trovare la soluzione. Difficile pensare a un lieto fine: le richieste economiche di Ljajic sono esagerate rispetto al contratto in essere, il giocatore vuole andar via e abbracciare - come avvenuto per Jovetic - una nuova squadra. Adem ha partecipato solo alla prima parte del vertice odierno, poi ha abbandonato la compagnia per raggiungere l'allenamento. Oltre al Milan (destinazione preferita dal giocatore), ci sono anche Roma e Atletico Madrid, che il serbo per ora ha scartato.