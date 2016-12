Juve-Roma, che intrigo: Marquinho libera Matri

Marquinho a Torino, dunque, e Matri, forse, a Roma. La trattativa è partita anche se i nodi da sciogliere sono ancora parecchi. Intanto quello relativo a Zuniga, considerato ancora da Conte il rinforzo ideale per il suo centrocampo. Il colombiano parlerà proprio in queste ore con il Napoli che gli ha prospettato solamente due opzioni: rinnovo o cessione. Dovesse saltare, come assolutamente possibile, la trattativa tra il giocatore e De Laurentiis, ecco che la Juve spingerebbe sull'acceleratore per prenderlo.

Mentre, però, prima i bianconeri parevano non avere alternative, adesso è spuntato Marquinho. Il romanista è giovane, ha buone qualità e, soprattutto, è un giocatore capace di giocare in diverse posizioni del centrocampo. A Roma ha fatto bene sia da esterno che da trequartista, vede bene la porta e ha il dinamismo che piace a Conte. Insomma, l'opzione bianconera non è stata buttata lì per niente. Ha senso eccome e potrebbe anche tradursi in fretta in acquisto vero e proprio. La Roma, dato che Garcia non ama troppo Marquinho, è disposta anche a lasciarlo partire in prestito ma vorrebbe, almeno, avere una via preferenziale per Matri. Concessione che la Juventus darebbe mal volentieri dato che l'attaccante ha diverse pretendenti e, oltre a Napoli e Milan, piace anche all'Inter che, proprio di recente, si è fatta sentire con i bianconeri. Resta da capire da qui alla fine del mercato chi sarà in grado di mettere sul piatto l'offerta migliore. La Juve vuole 12 milioni, a 10 probabilmente si chiude. Roma, Inter, Milan e Napoli sono pronte a sferrare l'assalto decisivo.