Della Valle apre alla cessione di Ljajic

- A una manciata di giorni dalla chiusura del calciomercato, ecco la bomba che non ti aspetti: "? Decideremo la prossima settimana, le possibilità non sono molte: personalmente lo terrei, ma bisogna capire la volontà del giocatore e la situazione ambientale". Parole e musica diche, in pratica per la prima volta, apre alla cessione del giocatore. La Fiorentina aspetta insomma offerte: Milan e Roma sono in agguato.

Eccola, dunque, la svolta che attendevano le pretendenti al gioiellino dei viola. La Fiorentina sta prendendo atto, giorno dopo giorno, dell'impossibilità di arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto e, di conseguenza, è costretta a pensare alla cessione. Costretta si fa per dire, ovviamente, ma qualche indizio, come anche la panchina di ieri nella sfida di Europa League contro il Grasshopper la dice forse lunga su quanto, in questo momento, Montella punti sul giocatore. Ljajic è considerato dalla Viola un patrimonio ma tutti, a partire appunto dal tecnico, sanno che tenere un giocatore controvoglia non è produttivo. Ergo, sotto a chi offre di più, perché il rischio, noto da tempo, è quello di perdere il giocatore tra un anno senza incassare nemmeno un euro.

La questione, pare ovvio, interessa parecchio dalle parti di via Turati a Milano dove Adriano Galliani non ha mai smesso di seguire con attenzione l'evolversi del caso-Ljajic. Nei giorni scorsi si è parlato apertamente di un pre-accordo tra il Milan e il giocatore, accordo che in qualche modo ridurrebbe lo spazio di manovra della Fiorentina nella ricerca di un club cui cedere il suo talento. In altre parole, Andrea Della Valle potrà anche trovare acquirenti disposti a sborsare più soldi dei rossoneri, ma dovrà poi convincere Ljajic ad accettare una destinazione diversa dal Milan. Facile? Mica tanto.

Più facile, semmai, è provare a convincere Adriano Galliani ad alzare un po' il tiro, facendo lievitare l'offerta. Da settimane il Milan è fermo a otto milioni. Da sempre la Fiorentina ne chiede 10/12. Improbabile che si trovi un accordo a metà anche se la Viola proverà almeno ad ascoltare la Roma - che nelle ultime ore si sarebbe fatta viva - e a proporre la destinazione giallorossa al giocatore. La sensazione, però, è che gli ultimi giorni di mercato, la prossima settimana come appunto ha spiegato Della Valle, sarà caldissima. Ljajic è e resta un giocatore in bilico ma oggi, più che mai, il suo futuro è lontanissimo da Firenze.