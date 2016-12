Milan-Honda, il 29 agosto giorno cruciale 

foto LaPresse Correlati Sempre viva la pista Ljajic, occhio a Matri 12:33 - Il 29 agosto sarà un giorno importante per il Milan. I rossoneri, inanzitutto, sapranno se giocheranno la prossima Champions League e saranno a Montecarlo per i sorteggi per un Consiglio dell'Eca, l'associazione dei club europei che vede come vicepresidente Umberto Gandini, ministro degli esteri del Milan. Nel principato, per forza di cose, ci sarà anche Giner, presidente del Cska e consigliere dell'Eca. Inevitabile non parlare di Honda. - Il 29 agosto sarà un giorno importante per il. I rossoneri, inanzitutto, sapranno se giocheranno la prossimae saranno aper i sorteggi per un Consiglio dell'Eca, l'associazione dei club europei che vede come vicepresidente Umberto Gandini, ministro degli esteri del Milan. Nel principato, per forza di cose, ci sarà anche Giner, presidente del Cska e consigliere dell'Eca. Inevitabile non parlare di

Se il Milan passerà i playoff con il Psv avrà nelle sue casse 30 milioni di euro in più e sarà più facile trovare un'accordo con i russi. Per questo tutto si deciderà giovedì 29 agosto. I rossoneri sperano di chiudere e di avere il giapponese subito a disposizione anche per la Champions League. In caso contrario arriverà a gennaio dopo aver giocato i gironi con la squadra di Mosca e non potrà più essere utilizzato dai rossoneri, sempre che la squadra vada avanti in Europa.