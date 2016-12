Inter, assalto a Eto'o e Fernando

foto LaPresse Correlati Inter-Thohir, il 3 settembre

Si sta per entrare nell'ultima settimana di mercato e l'Inter, dopo Taider, ha in mente un doppio colpo che aumenterebbe sensibilmente la competitività della rosa a disposizione di Mazzarri: Eto'o e Fernando. I nerazzurri hanno presentato ufficialmente una proposta al camerunese che non sembra voler accettare l'offerta del Chelsea: 4-4,5 milioni per due stagioni. Per quanto riguarda il brasiliano, mercoledì c'è stato un primo contatto col Porto.

L'Inter - è il gioco delle parti - non ha mai confermato ufficialmente. Ma l'idea di riportare Eto'o in nerazzurro sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più concreta. Il camerunese non ha intenzione di accettare l'offerta del Chelsea, che mette sul piatto un solo anno di contratto a 6-7 milioni di euro ed è sempre concentrato sull'obiettivo Rooney. Altre offerte, anche economicamente vantaggiose (come quella di 8 milioni dai qatarioti dell'Al Garafa), non lo convicono.

Il giocatore, inoltre, non vede l'ora di tornare a vivere a Milano, dove la moglie e i figli si trovano benissimo e dove possiede una casa in via Turati. Ovviamente l'Inter non è in grado di pareggiare il suo attuale ingaggio (10 milioni di euro), ma la volontà di Eto'o potrebbe risultare decisiva e sbloccare la situazione settimana prossima. I nerazzurri sono arrivati a offrire 4-4,5 milioni a stagioni e per due anni con un'opzione per il terzo- come ha rivelato Paolo Bargiggia nell'edizione di Sportmediaset su Italia 1: per il momento la distanza è ampia, ma è possibile che le due parti si possano trovare a metà strada. Basterebbe, insomma, che l'offerta salisse a quota 6 per definire l'affare.



Per quanto riguarda Fernando, mercoledì il figlio del presidente del Porto, Alexandre Pinto da Costa, è stato nella sede dell'Inter. Le parti, ufficialmente, hanno sistemato gli ultimi dettagli dell'affare Rolando. Soprattutto, però, i nerazzurri hanno chiesto informazioni sul centrocampista classe 1987. Brasiliano, ma con passaporto comunitario, Fernando sarebbe quel mediano davanti alla difesa in grado di prendere l'eredità di Cambiasso. E il suo contratto, in scadenza nel 2014, può solo accelerare la trattativa.