Napoli, altro colpo: preso Duvan Zapata

Sfuma l'obiettivo Astori 15:15 - Duvan Zapata è praticamente un giocatore del Napoli. Il club partenopeo ha trovato l'accordo con l'Estudiantes nelle cui casse verserà 6 milioni di euro per il cartellino più 1,5 di tasse. L'unico vero ostacolo è rappresentato dal Sassuolo, che aveva un pre-contratto con il colombiano. Il Napoli sta lavorando perché gli emiliani non lo depositino e, per questo, hanno inserito nell'accordo con il club argentino una penale da tre milioni. è praticamente un giocatore del. Il club partenopeo ha trovato l'accordo connelle cui casse verserà 6 milioni di euro per il cartellino più 1,5 di tasse. L'unico vero ostacolo è rappresentato dal, che aveva un pre-contratto con il colombiano. Il Napoli sta lavorando perché gli emiliani non lo depositino e, per questo, hanno inserito nell'accordo con il club argentino una penale da tre milioni.

In buona sostanza, se Zapata non dovesse essere tesserato entro il 29 agosto l'Estudiantes dovrebbe mettere mano al portafoglio per risarcire De Laurentiis. Il suo arrivo in Italia è previsto per lunedì quando si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare con gli azzurri. Zapata, considerato in patria l'erede di Asprilla, sarà valutato da Benitez che deciderà se tenerlo o lasciarlo partire in prestito. Nel primo caso i partenopei avrebbero il vice-Higuain. Altrimenti resterebbe aperta la caccia a un altro attaccante da scegliere tra Matri, inseguito anche dalla Roma, e Finnbogason.