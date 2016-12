Milan, si lavora per Honda. Ljajic e Matri ancora nel mirino 

10:19

- Quandoè sbarcato questa mattina alle 11:50 all'aeroporto della Malpensa si temeva per lui la frattura all'alluce del piede destro. Allora, accompagnato dal, con i suoi compagni Saponara e Gabriel, è stato portato all'ospedale Galeazzi di Milano, per una visita approfondita. L'allarme, per fortuna di, è cessato. Si tratta solo di una forte contusione che comunque gli impedirà di essere in campo a Verona. Sarà assente anche Boateng contusione alla gamba, ma buone notizie da Milanello perché, mentre i compagni effettuavano un defaticante dopo la partita pareggiata, con qualche rammarico, a Eindhoven, Robinho e De Sciglio si allenavano insieme ai giocatori non impiegati in Olanda. Saranno quindi a disposizione per l'impegno di sabato al Bentegodi, anche se non partiranno dal primo minuto. Vista l'assenza per squalifica di Muntari, si va verso un Milan con Abbiati in porta difesa con Abate, Zapata, Mexes e Costant o Emanuelson; a centrocampo Poli, Montolivo e Nocerino; in attaccoNon ha voluto parlare questa mattina, concentrato sulla volata finale per rafforzare la squadra. Non vuole sbagliare alcuna mossa anche a livello mediatico e quindi preferisce il silenzio. Il primo arrivo sarà quello di. Che i contatti continuino ad esserci, lo dimostra l affermazione del dirigente rossonero che ha parlato di patto di riservatezza con il. I fischi del pubblico viola versoche continua a non firmare il rinnovo, portano a pensare che ormai sia rottura con l'ambiente, ma ogni decisione da parte dei Della Valle verrà presa solo dopo l'impegno contro il Grasshopper e dunque il 30 agosto. Il Milan calerà le sue carte solo dopo la certezza di aver passato il turno. Con il liquido in cassa alternativa a Ljajic, è solo, che non ha firmato per il Napoli e che vuole tornare nella sua casa di origine .Come Astori, anche a lui più volte avvicinato al club di De Laurentiis, ma i 16 milioni richiesti sembrano troppi anche per l'eventuale più ricco forziere rossonero.