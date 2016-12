Napoli: Zapata arriva, Gamberini va

foto LaPresse Correlati Da Cagliari: "Astori non andrà al Napoli" 15:52 - Vertice di mercato a Napoli tra il presidente Aurelio de Laurentiis, il ds Riccardo Bigon e Rafa Benitez. A Castel Volturno si parlerà soprattutto di attaccanti e l'imminente arrivo in Italia dell'agente di Nicolas Castillo, ventenne cileno dell'Universidad Catolica da tempo nel mirino dei partenopei, potrebbe essere un indizio sulle opzioni per l'allenatore spagnolo. Le alternative sul piatto restano Zapata e Matri. - Vertice di mercato atra il presidente Aurelio de Laurentiis, il ds Riccardo Bigon e Rafa Benitez. A Castel Volturno si parlerà soprattutto di attaccanti e l'imminente arrivo in Italia dell'agente di, ventenne cileno dell'Universidad Catolica da tempo nel mirino dei partenopei, potrebbe essere un indizio sulle opzioni per l'allenatore spagnolo. Le alternative sul piatto restano Zapata e Matri.

Sta di fatto che il mercato azzurro è vivo sia in entrata, sia in uscita. Il pallino di Bigon è la punta esterna. Sfumato Jackson Martinez del Porto, restano due nomi su tutto sul taccuino del ds dei campani: si tratta di Duvan Zapata dell'Estudiantes e di Alessandro Matri della Juventus. Favorito al momento è il colombiano, nonostante le smentite di facciata del club argentino. La società di De Laurentiis ha sorpassato il Sassuolo che da tempo era sulle tracce del giocatore, ma si vuole evitare aste: o si chiude entro le prossime 48 ore o si cambia obiettivo. Sul fronte Matri la questione è molto semplice, l'intesa per il costo del cartellino c'è (12 milioni), manca quella col giocatore. L'ex Cagliari chiede un ingaggio elevato e il Napoli non è disposto a concederglielo. In uscita, invece, è ormai quasi fatta per il passaggio di Alessandro Gamberini al Genoa. Il difensore, messo ai margini dei titolari nelle gerarchie di Benitez, ha deciso di accettare la corte di Preziosi. In Liguria prenderebbe il posto di Granqvist (ceduto ai russi del Krasnodar), al centro della difesa. Nelle prossime ore l'affare dovrebbe concretizzarsi, prestito secco.