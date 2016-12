Roma, Lamela ai saluti: lo aspetta il Tottenham

foto LaPresse Correlati Sfida al Napoli per Matri 21:14 - Dopo Osvaldo, la Roma si prepara a salutare anche Lamela. A Londra il ds Sabatini, accompagnato da Baldissoni, ha ascoltato di persona la proposta del Tottenham, che ha offerto 35 milioni per l'argentino, nel mirino anche dell'Arsenal. Impossibile dire 'no'. I dirigenti giallorossi hanno lavorato anche per Borriello al West Ham. Non solo cessioni però: per l'attacco il nome gettonatissimo nelle ultime ore è quello di Demba Ba del Chelsea. - Dopo Osvaldo, lasi prepara a salutare anche. A Londra il ds Sabatini, accompagnato da Baldissoni, ha ascoltato di persona la proposta delche ha offerto 35 milioni per l'argentino, nel mirino anche dell'Arsenal. Impossibile dire 'no'. I dirigenti giallorossi hanno lavorato anche per Borriello al West Ham. Non solo cessioni però: per l'attacco il nome gettonatissimo nelle ultime ore è quello didel Chelsea.

Giornate caldissime in casa Roma. Il secondo blitz della coppia Sabatini-Baldissoni a Londra porterà di certo importanti novità in uscita ma anche in entrata. Il Tottenham fa sul serio per Lamela, in fondo i soldi arrivati per Bale consentono agli Spurs di poter spendere con una certa facilità: l'offerta per l'attaccante argentino è di 35 milioni. Per il giocatore si è fatto sotto anche l'Arsenal ma la pista Tottenham è quella più concreta. I dirigenti giallorossi non possono trattenere il giocatore, che deve rinnovare e che pretende 4 milioni di euro: troppo per le casse del club. Lamela ma non solo: Borriello piace a West Ham e Fulham ma lui non ci sente e vorrebbe restare in Italia. Partenze ma anche arrivi: perché nelle ultime 24 ore si è fatto il nome di Demba Ba, ex del Newcastle in uscita dal Chelsea, classe 1985. Che va ad aggiungersi agli altri attaccanti nel mirino: Hernandez, Matri e Bergessio.