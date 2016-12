Roma, il Tottenham insiste per Lamela. Sabatini è a Londra

foto LaPresse Correlati Per l'attacco sfida al Napoli per Matri 15:00 - Si fa sempre più forte il pressing del Tottenham per Erik Lamela. Per il giocatore della Roma è sempre valida l'offerta di 35 milioni di euro con 4 di ingaggio al giocatore. Una cifra che farebbe vacillare chiunque. Proprio per questo in mattinata, Walter Sabatini è voltato a Londra per chiarire i termini della questione. Il dirigente giallorosso si è imbarcato all'aeroporto di Fiumicino su un volo di linea Alitalia, decollato alle 9:55. - Si fa sempre più forte il pressing delper. Per il giocatore della Roma è sempre valida l'offerta di. Una cifra che farebbe vacillare chiunque. Proprio per questo in mattinata,è voltato a Londra per chiarire i termini della questione. Il dirigente giallorosso si è imbarcato all'aeroporto di Fiumicino su un volo di linea Alitalia, decollato alle 9:55.

Il nuovo viaggio a Londra, dopo quello dei giorni scorsi dal quale è arrivata poi la cessione di Osvaldo al Southampton, potrebbe riguardare Borriello o Lamela. Sabatini, è diretto a Londra per provare a piazzare anche Borriello in Premier League (potrebbe interessare al Fulham), ma soprattutto per verificare se l'interesse mostrato nei giorni scorsi da Tottenham e Arsenal nei confronti di Erik Lemala e Miralem Pjanic è reale. Il dirigente, insomma, è volato Oltremanica per conoscere le cifre ufficiali che i due club inglesi sono disposti a mettere sul piatto per portare via da Trigoria il talento argentino e quello bosniaco. I rumors di mercato, nei giorni scorsi, avevano riportato un'offerta da parte del Tottenham da 35 milioni di euro per Lamela, mentre per Pjanic la valutazione si aggirerebbe intorno ai 18-20 milioni.