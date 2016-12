Inter, ottimismo Eto'o: nessun accordo con Chelsea e Manchester United

foto LaPresse Correlati Taider: "Arrivo in un grande club"

E' fatta per la metà di Taider 11:36 - L'Inter di Walter Mazzarri ha deciso di cambiare le strategie in attacco dopo un precampionato povero di gol dei nuovi acquisti. Il sogno è Samuel Eto'o e sul camerunese, causa mancanza di avversari diretti nelle trattative, c'è addirittura un cauto ottimismo. L'agente del giocatore infatti in Inghilterra non ha raccolto il "sì" tanto atteso di Chelsea e Manchester United e i nerazzurri possono sperare. L'alternativa pronta è Marco Borriello. - L'diha deciso di cambiare le strategie in attacco dopo un precampionato povero di gol dei nuovi acquisti. Il sogno èe sul camerunese, causa mancanza di avversari diretti nelle trattative, c'è addirittura un cauto ottimismo. L'agente del giocatore infatti in Inghilterra non ha raccolto il "sì" tanto atteso die i nerazzurri possono sperare. L'alternativa pronta è Marco Borriello.

La situazione è molto semplice: l'agente del camerunese, Claudio Vigorelli, è in Inghilterra per cercare di piazzare l'assistito in un top club. Chelsea e United le indiziate principali stando agli ammiccamenti con Mourinho e la complicata storia Rooney. L'accordo però, nemmeno di massima, non è arrivato ed Eto'o, a oggi, è ancora sul mercato gratuitamente. Uno scenario in cui l'Inter può fare poco dal punto di vista economico, ma molto da quello "sentimentale". Il tetto salariale nerazzurro fissato a 4,5 milioni di euro è uno scoglio quasi insormontabile visti i 12 milioni netti percepiti da Eto'o all'Anzhi. Difficile pensare a una riduzione così sostanziale da parte del giocatore, ma non impossibile e il mancato accordo con i top club di Premier League, potrebbe portare alla clamorosa fumata bianca. In ogni caso all'Inter stanno pensando a un attaccante nuovo per iniziare la stagione L'idea, tutta da valutare ancora, è Marco Borriello.