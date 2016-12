Roma, per l'attacco c'è anche Matri. Ma sono si molla Gilardino

- L'addio non senza polemiche die la sempre più probabile partenza di, non risolvono, anzi complicano, il rebus in attacco per la Roma. La dirigenza giallorossa sta sondando il mercato con curo e allora ecco spuntare(per ora in stand-by con il Napoli). Ma non si mollaal Genoa. Dell'ultim'ora l'idea che porta adel Catania.

E', dunque, la punta bianconera a infiammare il calciomercato d'agosto. Con la Juve che deve sfoltire la rosa, le opzioni per i giocatori della Vecchia Signora sono tante. E una di queste, appunto, porta dritto Matri alla Roma. Per adesso non ci sono cifre sulle quali cominciare a discutere seriamente, ma Sabatini sta con le orecchie ben dritte, visto che il Napoli per ora attende senza rilanciare (1), ma lo juventino vorrebbe un ricco contratto dae per questo Bigon ha messo il freno alla trattativa.Resta sempre in piedi l'ipotesi di uno scambio col Genoa: Borriello in rossoblù e Gilardino in giallorosso.che potrebbe chiudere in breve tempo. Da non scartare l'idea Bergessio del Catania. Si parla addirittura di un incontro la la dirigenza capitolina e il club siculo per capire quale sia il margine di manovra.