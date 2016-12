Napoli, frenata per Astori: il Cagliari alza il prezzo

foto LaPresse 10:09 - Sembrava già fatta e invece c'è la frenata nella trattativa tra Cagliari e Napoli per Davide Astori. Lo stop arriva da Cellino: il presidente del club rossoblù considera troppo bassa l'offerta di 13 milioni di euro avanzata per il difensore da parte di De Laurentiis, che vorrebbe chiudere in fretta l'operazione. Il Cagliari valuterebbe Astori 19 milioni di euro e potrebbe far partire il giocatore solo sulla base di 16-17 milioni. - Sembrava già fatta e invece c'è la frenata nella trattativa traperLo stop arriva da: il presidente del club rossoblù considera troppo bassa l'offerta di 13 milioni di euro avanzata per il difensore da parte di De Laurentiis, che vorrebbe chiudere in fretta l'operazione. Il Cagliari valuterebbe Astori 19 milioni di euro e potrebbe far partire il giocatore solo sulla base di 16-17 milioni.

La chiusura della trattativa, con Astori alla corte di Benitez, sembrava ormai una formalità. E invece salta tutto, almeno per il momento. Il Cagliari alza il prezzo del difensore, arrivando a una cifra più alta rispetto a quanto sarebbe disposto a investire il Napoli. Alla fine potrebbe essere un intervento in prima persona di De Laurentiis a sbloccare l'operazione, regalando al suo tecnico il rinforzo tanto atteso per il reparto arretrato.