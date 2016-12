Borriello-Inter: regalo per Mazzarri. Belfodil verso il Genoa

- Il mercato entra nel rush finale e si muovono gli attaccanti. Secondo quanto riportato dal nostronel corso di "Sportmediaset" su Italia 1,con la contemporanea cessione, con la stessa formula, diIl franco-algerino, appena arrivato ad Appiano Gentile dal Parma, non ha convinto Mazzarri che confida nel rilancio di Borriello.

Meno percorribile, per l'Inter, la pista Eto'o. Sempre secondo quanto riferisce Bargiggia, l'agente del camerunese è in Inghilterra per parlare con Chelsea e Manchester United, le due squadre che hano maggiori possibilità di mettere le mani sull'attaccante dell'Anzhi.