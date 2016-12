Isla è pronto per l'Inter, la Juve punta su Pepe

foto LaPresse Correlati Il mercato in tempo reale 14:17 - Archiviato il primo trofeo stagionale, la Juve torna subito operativa sul mercato. Il recupero di Simone Pepe, ormai guarito definitivamente, ha convinto Conte a dare il via libera per la cessione di Mauricio Isla. La metà del cileno appartenente all'Udinese verrà riscattata con la cessione in comproprietà di Marrone, per poi essere ceduta ai nerazzurri per una cifra tra i 6,5 e i 6,9 milioni di euro. Poi si tornerà alla carica per Zuniga.

Insomma, per Juve e Inter le prossime 24/48 ore saranno decisive per sistemare la questione esterni. Il calvario di Pepe, limitato l'anno scorso dai ripetuti infortuni al flessore sinistro dovuti a delle calcificazioni muscolari del semimembranoso della coscia, è ormai terminato. Conte, dunque, ha già in casa il sostituto di Isla, ormai in partenza verso l'Inter. Una volta incassato l'assegno nerazzuro con una cifra di poco inferiore ai 7 milioni di euro, la Juve tornerà a bussare alla porta del Napoli per Zuniga, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2014.