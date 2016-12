Roma, Osvaldo ceduto al Southampton: visite e firma

Per Osvaldo, che indossava la maglia della Roma dall'estate 2011, si tratta della terza esperienza lontano dall'Italia: fino al 2006, prima di essere acquistato dall'Atalanta, aveva giocato in Argentina nelle file dell'Huracan, mentre nella stagione 2010-2011 aveva militato nell'Espanyol. Ora l'avventura in Premier League con il Southampton: i Saints hanno iniziato col piede giusto la stagione, vincendo 1-0 sul campo del West Bromwich all'esordio in campionato. L'esordio di Osvaldo potrebbe avvenire il prossimo weekend davanti ai suoi nuovi tifosi: di fronte ci sarà il. A dare l'annuncio è stata la società inglese tramite un comunicato via Twitter, seguita subito dopo dalla Roma, che ha confermato le cifre dell'operazione.

#SaintsFC are delighted to announce the signing of Italy international striker Pablo Daniel Osvaldo from @OfficialASRoma. — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 18, 2013