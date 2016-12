Monaco: Radamel Falcao vuole lasciare il club e andare al Real Madrid

- Nemmeno il tempo di cominciare, che l'avventura dialha tutta l'aria d'essere in procinto di finire. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il giocatore ha deciso di lasciare il club del Principato - per il quale ha appena firmato - dopo aver perso i benefici fiscali di cui godevano i giocatori del Monaco in seguito all'intervento del governo di. Il colombiano vorrebbe tornare in Spagna e firmare col

A Falcao, spiega il sito online di Marca, avevano promesso un ingaggio di oltre cinque milioni e un progetto vincente ed entrambe le promesse sarebbero, proprio secondo l'ex Atletico, non mantenute. Calcolando la cifra sborsata dal Monaco per assicurarselo dall'Atletico Madrid (circa 60 milioni di euro), un suo trasferimento in questa sessione di mercato non sarebbe certo facile. Falcao, in ogni caso, vuole assolutamente il Real Madrid che, però, al momento continua a inseguire Bale. Al bomber cololombiano, già a segno nel primo match di Ligue 1, resterebbe quindi solamente il Chelsea di Mourinho.



Per avere un quadro più completo della vicenda, però, non bisogna dimenticare quanto filtrato al momento del trasferimento di Falcao al Monaco. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il colombiano avrebbe fatto inserire nel contratto coi francesi una clausola che gli permetterebbe di passare al Real a fine stagione, nel caso - ovviamente - di chiamata dei Merengues. Il club di Florentino Perez voleva il colombiano già quest'estate, ma non ci ha mai provato fino in fondo a causa dell'accesa rivalità con l'Atletico Madrid. Che, ora, potrebbe però trovarselo al Real a distanza di soli pochi mesi.

Immediata, però, è arrivata la smentita del giocatore subito dopo la sfida con il Montpellier. "Credo nel progetto del Monaco, non è vero che ho chiesto di andare via. Resterò qui", ha detto.