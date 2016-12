La Roma è pronta a vendere Lamela 

- Sì, la Roma vende anche. E con lui. I due gioielli giallorossi andranno in. Per il giovane argentino l'offerta del Tottenham è concreta e, a quanto pare, irrinunciabile: sono 35 più bonus i milioni di euro messi sul piatto dall'ex ds Baldini, ora agli Spurs. Per l'attaccante italo-argentino, invece, c'è ilche ha offerto 18 milioni. Sabatini spera che il bomber accetti la destinazione.

Il sacrificio di Lamela è quasi indispensabile per far quadrare i bilanci giallorossi. In questa sessione di mercato Sabatini e compagnia hanno già speso 55,8 milioni di euro per Strootaman, Gervinho, Maicon, De Sanctis, Benatia, Jedvaj,Skorupski e il rinnovo di Destro. A fronte delle entrate di soli 46,8 milioni. Mancano nove milioni di euro per sistemare i conti. L'obiettivo della dirigenza è quello di chiudere in attivo. Cosi il Coco può lasciare Roma e sta praticamente già facendo le valigie. Agli Spurs guadagnerà 4 milioni di euro a stagione per quattro anni. Nulla in confronto lo stipendio attuale di 1,2 milioni.

Poi c'è Osvaldo, altro giocatore da cedere per abbassare il monte ingaggi. Di offerte ce ne sono, ora tocca all'attaccante non rifiutare le destinazioni proposte. Per i giallorossi la più interessante è quella del Southampton, mentre Atletico Madrid e Inter sono defilate.

La Roma vende, ma inevitabilmente dovrà anche comprare. A Rudi Garcia serviranno attaccanti: Adrian Lopez dell'Atletico Madrid e Nani del Manchester United sono nel mirino. Ma torna di moda anche il nome di Gilardino. Sempre possibile uno scambio con Borriello con il Genoa.