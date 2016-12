L'Inter insiste per Isla: Mazzarri vuole solo lui

non si arrende e continua a chiedere. L', dopo il no del mese scorso, è pronta a un nuovo assalto alla. Ma i nerazzurri stanno studiando una nuova strategia per convincere i bianconeri. Non più 7 milioni di euro per la comproprietà dell'esterno cileno, ma un prestito con diritto di riscatto. L'affare è però ancora in stallo perché Conte e Marotta non hanno ancora trovato il sostituto.

Paradossalmente la situazione è quella di un mese fa. L'Inter vuole Isla, ma la Juve fa resistenza viste le difficoltà ad arrivare a Zuniga e non vuole rimanere scoperta. Ma i nerazzurri non si arrendono e continuano a sognare l'esterno cileno, magari per la prima partita di campionato contro il Genoa. Per l'affondo decisivo si aspetterà lunedì quando il manager del giocatore avrà un nuovo colloquio con Marotta.

A Mazzarri serve un rinforzo sulle fasce, ma anche un interno e forse un attaccante. In attesa dell'ingresso di società di Thohir previsto per fine mese, gli uomini di mercato dell'Inter stanno preparando il terreno. Nel mirino c'è Taider del Bologna. Le distanze con i rossoblù però sono ancora elevate: la richiesta è di 18 milioni di euro, mentre l'offerta si ferma a 10. C'è ancora da lavorare. Per quanto riguarda il bomber tutto in stand-by in attesa di capire le mosse di Eto'o e Osvaldo.