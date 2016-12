Napoli scatenato: fatta per Astori, Zuniga resta e Matri nel mirino

- Ultimi colpi di mercato per ilsta perfezionando tre operazioni. Affare fatto con ilpercon l'accordo trovato a 12 milioni di euro più bonus. Sicura, ormai, anche la permanenza diche andrà a firmare anche il rinnovo di contr. Infine la prossima settimana il presidente partenopeo andrà all'assalto dell'attaccantedella Juventus.

Davide Astori è praticaticamente un nuovo difensore del Napoli. Gli azzurri hanno parlato con il Cagliari e hanno trovato l'accordo a 12 milioni di euro più bonus. Per il giocatore, che ha sempre gradito la piazza napoletana, è pronto un quadriennale da un milione di euro a stagione. L'allenatore Rafa Benitez ha così il rinforzo tanto richiesto per la sua difesa a quattro.

Già da diverso tempo il Napoli seguiva Davide Astori, ma la trattativa ha subito un'accelerata importante dopo le parole dell'altro giorno di Massimo Cellino. Il presidente del Cagliari aveva aperto la porta mettendo sul mercato il suo gioiello, in caso di richiesta dello stesso. Allora gli azzurri, forti del gradimento del difensore, si sono mossi.

Tutto fatto anche per la permanenza di Zuniga al San Paolo. Lo ha praticamente confermato anche lo stesso colombiano in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Juve, che onore ma con Benitez mi trovo bene: ci accorderemo". Un dispiacere per la Juventus che rischia di vedersi strappare anche Matri. L'offensiva decisiva è pronta a essere sferrata: ora tocca solo al bomber accettare l'offerta del Napoli.