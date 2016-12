Osvaldo vuole il Tottenham: alla Roma vanno 15 milioni

foto LaPresse Correlati I tifosi lo insultano e lui risponde "Patetici" 12:08 - L'addio tra Pablo Daniel Osvaldo e la Roma è questione di pochi giorni. L'attaccante italo-argentino, complice anche l'ultimo screzio coi tifosi giallorossi, è diventato un peso per la società capitolina che ha l'imbarazzo della scelta tra le offerte. L'accordo col Southampton c'è, ma il giocatore sembra preferire il Tottenham come destinazione. Gli Spurs offrono 15 milioni e in Inghilterra danno l'affare con la Roma già per concluso. - L'addio trae laè questione di pochi giorni. L'attaccante italo-argentino, complice anche l'ultimo screzio coi tifosi giallorossi, è diventato un peso per la società capitolina che ha l'imbarazzo della scelta tra le offerte. L'accordo colc'è, ma il giocatore sembra preferire ilcome destinazione. Gli Spurs offrono 15 milioni e in Inghilterra danno l'affare con la Roma già per concluso.

Anche l'Inter di Mazzarri dovrà farsene una ragione. Il tecnico toscano lo aveva chiesto alla società come rinforzo per l'attacco, ma la tanta concorrenza inglese non ha permesso l'approccio giusto ai nerazzurri. Il viaggio Oltremanica di Sabatini ha portato i frutti desiderati, con due offerte ufficiali in tasca. Quella del Southampton, 18 milioni di sterline accettate dalla proprietà giallorossa, non ha per il momento trovato l'ok di Osvaldo stesso che, forte dell'interesse del Tottenham, ha preso tempo. Gli Spurs offrono 15 milioni, ma pur di liberarsi del giocatore, la Roma potrebbe accettare. I tabloid inglesi danno l'annuncio ufficiale per imminente.